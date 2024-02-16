تشكيل شباب بلوزداد - جيندوز أساسي بدلا من مبولحي في المرمى ضد الأهلي

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يبدأ أليكسيس جيندوز في حراسة مرمى شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من دور المجموعات للجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ويعوض جيندوز غياب رايس مبولحي في حراسة المرمى بسبب الإصابة.

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ويقود الكاميروني ليونيل وامبا هجوم بطل الجزائر.

وجاء تشكيل صاحب الأرض:

حراسة المرمى: أليكسيس جيندوز

الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعواقي

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - حسين سامي - أكرم بوراس

الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير

وعلى مقاعد البدلاء: رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة - محمد عزي

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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