تشكيل شباب بلوزداد - جيندوز أساسي بدلا من مبولحي في المرمى ضد الأهلي

يبدأ أليكسيس جيندوز في حراسة مرمى شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من دور المجموعات للجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ويعوض جيندوز غياب رايس مبولحي في حراسة المرمى بسبب الإصابة.

ويقود الكاميروني ليونيل وامبا هجوم بطل الجزائر.

وجاء تشكيل صاحب الأرض:

حراسة المرمى: أليكسيس جيندوز

الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعواقي

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - حسين سامي - أكرم بوراس

الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير

وعلى مقاعد البدلاء: رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة - محمد عزي

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.