تشكيل شباب بلوزداد - جيندوز أساسي بدلا من مبولحي في المرمى ضد الأهلي
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
يبدأ أليكسيس جيندوز في حراسة مرمى شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من دور المجموعات للجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.
ويعوض جيندوز غياب رايس مبولحي في حراسة المرمى بسبب الإصابة.
ويقود الكاميروني ليونيل وامبا هجوم بطل الجزائر.
وجاء تشكيل صاحب الأرض:
حراسة المرمى: أليكسيس جيندوز
الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعواقي
الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - حسين سامي - أكرم بوراس
الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير
وعلى مقاعد البدلاء: رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة - محمد عزي
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.