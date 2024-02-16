كاف يوافق على طلب الأهلي قبل لقاء بلوزداد

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويلية مساء اليوم. لحساب الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال.

ووافق كاف على طلب الأهلي بارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادا قبل مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا على روح العامري فاروق نائب رئيس النادي الراحل.

كان النادي قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادا قبل المباراة، التي تجمع ‏الفريقين على ملعب 5 جويلية مساء اليوم.‏

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.