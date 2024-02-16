تشكيل الأهلي - عودة بعد 50 يوما.. موديست وطاهر وأكرم أساسيون ضد شباب بلوزداد

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

احتفال موديست بهدفه في السوبر المصري

يبدأ مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي المصاب ضد شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ويتواجد أكرم توفيق في خط الوسط تعويضا لغياب أليو ديانج المصاب، وكذلك طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو.

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ويقود أنتوني موديست هجوم الأهلي في اللقاء بعد تألقه مؤخرا في الوديات.

ويعد ذلك أول لقاء رسمي للأهلي منذ 50 يوما عقب الفوز على مودرن فيوتشر نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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