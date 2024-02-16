دوري المحترفين - غزل المحلة يعلن إصابة عبد الناصر محمد في الرباط الصليبي

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

عبد الناصر محمد

أعلن نادي غزل المحلة عن إصابة لاعبه عبد الناصر محمد بقطع في الرباط الصليبي.

وقال خالد الجميزي طبيب الفريق في تصريحاته للمركز الإعلامي: "الأشعة الأخيرة التي أجريت على اللاعب اليوم أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأوضح "اللاعب سيغيب بسبب الإصابة لفترة تصل إلى 6 أشهر".

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وأصيب عبد الناصر محمد خلال الشوط الأول لمباراة غزل المحلة أمام طنطا في أولى جولات الدور الثاني لمسابقة دوري المحترفين.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة غدا السبت في الجولة 19 من دوري المحترفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 35 نقطة، من 9 انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين.

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