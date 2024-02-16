غضب من السؤال.. ودخول منافس جديد جميع ردود فعل قرار مبابي بالرحيل من سان جيرمان

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 17:10

كتب : محمد رؤوف

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

انفجرت ردود الفعل بعد اتخاذ كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قرارا بعدم تجديد تعاقده مع ناديه ورفضه تفعيل بند التمديد التلقائي لعام آخر وبالتالي الرحيل دون مقابل نهاية الموسم الحالي.

وعلق على الأمر العديد من الأطراف المعنيين من مصادر ذات ثقة ومدرب المهاجم الفرنسي بل تم ربط نادي أرسنال للتعاقد مع اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 وبذلك أصبح منافسا لريال مدريد.

البداية من شبكة ذا أثلتليك

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كشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" عن تطور رئيسي في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

وأوضح أورنستين أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم.

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ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

باريس لا يستسلم

واصل باريس محاولة تقديم عروض كبيرة لتغيير رأي مبابي، لكن يبدو إنه أغلق صفحة نادي العاصمة الفرنسية وقرر المضي قدما.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

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وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

خطوة حافظت على حلم مبابي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية خطوة اتخذها مبابي حافظت على العلاقة القوية بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وحسب الشبكة من خلال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المهاجم البالغ من العمر 25 عاما في 21 مايو 2022 صمم أن يخبر بيريز شخصيا برفضه عرض ريال مدريد والبقاء في باريس.

وأفادت الشبكة أن بيريز قدر تصرف مبابي وحاشيته.

وكان مبابي قريبا جدا من الانضمام إلى الملكي، لكن تدخل وقتها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من أجل إقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة الفرنسية.

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وجدد مبابي وقتها عقده مع باريس حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وسيتنازل مبابي عن مكافأة الولاء لباريس التي تبلغ قيمتها 85 مليون يورو من أجل تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.

وكان مبابي سيحصل على المكافأة فقط في حال تجديد تعاقده مع باريس.

مدربه يتحدث

علق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على مستقبل لاعبه مبابي.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي معلومة حول مستقبل مبابي".

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وأضاف "لن أقول أي شيء حتى يتحدث النادي واللاعب علنا".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما يتحدث الطرفان المعنيان سأعطيكم رأيي".

أرسنال ينافس ريال مدريد

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن يجب على ناديه أن يكون في محادثات مع مبابي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عندما يكون هناك لاعب من هذا العيار، علينا دائما أن نكون في محادثات، ولكن كما قلت أنت للتو يبدو الأمر بطريقة مختلفة".

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وأضاف "إذا نريد أن نكون أفضل فريق، سنحتاج لضم أعظم المواهب واللاعبين".

وأتم "لست طرفا معنيا، لكن ربما إيدو والملاك معنيين، لا أشترك في تلك المحادثات حتى المرحلة الأخيرة".

تعليق الغريم التقليدي

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على احتمالية انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى الغريم الأبدي ريال مدريد

وجاوب تشافي على سؤال حول قلقه بانتقال مبابي المحتمل للملكي قائلا: "ليس لدي الكثير لأقوله".

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وأضاف "الأمر المؤكد أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، عندما يصبح الأمر رسميا اسألني مرة أخرى، لا أريد أي سؤال آخر في هذا الموضوع وآسف لن أجيب مرة ثانية".

ماذا قال الخليفي قبل الأحداث؟

ربما لم يتوقع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان قرار مبابي، لكن كان له تعليقا يوم 9 فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية تصريحات الخليفي إذ قال: "عندما سنتخذ القرار سنخبركم بما سيحدث مع مبابي".

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الإمكانية المادية لمدريد للتعاقد مع مبابي

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية عن إمكانية ريال مدريد الاقتصادية للتعاقد مع لاعب بحجم مبابي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

Infinite Madrid on X:

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

نهاية بعد ردود الأفعال الكثيرة حول الانتقال المحتمل لمبابي إلى ريال مدريد ودخول طرف منافس للملكي، هل تعتقد أن مبابي سينتقل إلى إسبانيا أم ستحدث أي مفاجآت؟

ريال مدريد الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان الدوري الإسباني كيليان مبابي
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