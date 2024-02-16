انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد.

ويلتقي في تمام الخامسة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين على صالة أكتوبر الدولية.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

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ويأتي الترتيب حتى الآن كالآتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 15 نقطة

شاهد من هنـــــــــــــــــــــــــــــا:

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انتهت.. الزمالك يفوز بفضل تفوقه في الرميات الجزائية 5-4 لينتهي اللقاء بنتيجة 29-28.

نهاية اللقاء.. 24-24 تعادل بين الفريقين وإلى رميات جزائية

ق 29: رمية جزائية للأحمر في الثانية الأخيرة

ق 28: انفراد ضائع للزمالك والأهلي يرد بهدف تقليص الفارق.. 23-22 للزمالك

ق 27: بطاقة حمراء لأحمد حسام لاعب الزمالك قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.

ق 25: الأبيض يوسع الفارق بعد الوقت المستقطع.. 23-21

ق 24: الأهلي 21-22 الزمالك

ق 19: الأبيض يقلب النتيجة 21-20

ق 18: تعادل من جديد.. الزمالك يستغل نقص الأهلي العددي ويتعادل 20-20

ق 15: تقدم أحمر مع انتصاف الشوط.. 20-18 للأهلي

ق 11: الزمالك يتعادل 17-17

ق 10: حميد وفلفل يتألقان ويمنعان هدفان لكل فريق

ق 5: الزمالك يقلص الفارق لهدفين.. النتيجة 17-15 للأهلي

ق 4: الأهلي يوسع الفارق لـ 4 أهداف

ق 1: الأهلي يتقدم في بداية الشوط الثاني بهدف من رمية جزائية لكاستيلو.. النتيجة 15-12 للأهلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: بطاقة حمراء لمحمد لاشين لاعب الأهلي.. النتيجة 14-12 للأهلي

ق 22: الفارق 3 أهداف لصالح الأهلي 13-10

ق 21: الأهلي يتقدم بنتيجة 12-10

ق 18: الأهلي يقلب النتيجة ويتقدم بنتيجة 10-9.

ق 17: حميد يتصدى لرمية جزائية من أحمد الأحمر

ق 15: الأهلي يدرك التعادل 9-9

ق 13: الأهلي يقلص الفارق.. 6-8 للزمالك

ق 10: 7-4 للزمالك

ق 6: الأهلي يسجل الثالث.. النتيجة 5-3 للزمالك

ق 5: الأهلي يسجل الثاني والزمالك يرد بـ 3 أهداف.. 4-2 للأبيض

ق 3: الأهلي يتقدم بالأول والزمالك يرد سريعا

بداية اللقاء

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