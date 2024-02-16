براندون يونايتد الإنجليزي يتمم اتفاقه مع لاعب بورفؤاد

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 16:40

كتب : رضا السنباطي

عز الدين الباسطي

أتم نادي براندون يونايتد الإنجليزي اتفاقه مع عز الدين الباسطي لاعب نادي بور فؤاد.

وينشط نادي براندون يونايتد الإنجليزي في دوري الدرجة الخامسة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عز الدين الباسطي لاعب بورفؤاد وقع على عقود انضمامه لنادي براندون يونايتد الإنجليزي.

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وتسلم نادي براندون يونايتد البطاقة الدولية الخاصة باللاعب عز الدين الباسطي.

ويلعب عز الدين في مركز الجناح كما يجيد اللعب في وسط الملعب ويعد عز الدين من ضمن اكتشافات إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي.

وبدأ اللاعب مواليد 199 مع ناشئين المصري البورسعيدي ثم الانتقال لنادي بورفؤاد ثم إلى نادي براندون يونايتد الإنجليزي.

اللاعب شارك مع فريق بورفؤاد وحقق معهم الصعود من القسم الثالث للقسم الثاني ب، كما شارك أيضا مع أندية الجمارك والرباط والأنوار ، ورحل من صفوف بورفؤاد الصيف الماضي.

القسم الثاني
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