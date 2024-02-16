مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على احتمالية انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاوب تشافي على سؤال حول قلقه بانتقال مبابي المحتمل للملكي قائلا: "ليس لدي الكثير لأقوله".

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - طارق حامد أساسي أمام الشباب.. وظهور أول لـ راكيتيتش مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف

وأضاف "الأمر المؤكد أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، عندما يصبح الأمر رسميا اسألني مرة أخرى، لا أريد أي سؤال آخر في هذا الموضوع وآسف لن أجيب مرة ثانية".

وشدد: "لا يمكننا السيطرة على انتشار أخبار المدير الفني المقبل، لكن نحن نتدرب بشكل جيد ومتحدين مع خوان لابورتا وديكو، لدينا رسالة واضحة وهي العمل والوحدة والهدوء".

وأعلن تشافي من قبل رحيله من تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح "يجب أن يبقى جافي في الفريق حتى في وجود عرض من باريس سان جيرمان، لأنه سيكون أحد قادة الفريق وكذلك هو جزء من مستقبل برشلونة".

وواصل "نريد أن ننهي الموسم بطريقة جيدة، نركز على مباراة سيلتا فيجو ونحاول تقليص الفارق مع منافسينا ولا يشغلنا شيء آخر، لا يمكنني أن أضيف المزيد".

وتابع "إذا نريد أن ننافس على بطولة الدوري يجب أن نفوز على سيلتا فيجو، لا يمكن أن نخسر النقاط بعد الآن، الأمر لا يعتمد علينا لكن يجب أن نفوز، لدي الإيمان أن من الممكن أن ننهي الموسم بطريقة جيدة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف و10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 الذي يعتبر أخر مركز لضمان البقاء في الدوري برصيد 20 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أخر الهابطين قادش.

ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الإسباني كيليان مبابي تشافي هيرنانديز جافي
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف مالك قادش عن الشراكة مع الأهلي.. وحبه لـ مصر وشيء لا يحدث في بلده الأم أبدا البقاء في روما أم العودة لـ تشيلسي.. لوكاكو يجيب خطوة حافظت على حلمه.. سكاي: لهذا السبب لم يتراجع بيريز عن ضم مبابي بعد النتائج السيئة.. رئيس بايرن يعلق على عمل توخيل لا يوجد طريق للعودة.. سكاي: مبابي يرفض أي عروض من سان جيرمان
أخر الأخبار
مباشر دوري اليد - الأهلي (0) (0) الزمالك.. بداية القمة 3 دقيقة | كرة يد
براندون يونايتد الإنجليزي يتمم اتفاقه مع لاعب بور فؤاد 23 دقيقة | القسم الثاني
مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري السعودي - الشباب (0) -(0) ضمك.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - طارق حامد أساسي أمام الشباب.. وظهور أول لـ راكيتيتش ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين ساعة | الكرة الأوروبية
بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما 4 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه