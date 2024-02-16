مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على احتمالية انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاوب تشافي على سؤال حول قلقه بانتقال مبابي المحتمل للملكي قائلا: "ليس لدي الكثير لأقوله".

وأضاف "الأمر المؤكد أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، عندما يصبح الأمر رسميا اسألني مرة أخرى، لا أريد أي سؤال آخر في هذا الموضوع وآسف لن أجيب مرة ثانية".

وشدد: "لا يمكننا السيطرة على انتشار أخبار المدير الفني المقبل، لكن نحن نتدرب بشكل جيد ومتحدين مع خوان لابورتا وديكو، لدينا رسالة واضحة وهي العمل والوحدة والهدوء".

وأعلن تشافي من قبل رحيله من تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح "يجب أن يبقى جافي في الفريق حتى في وجود عرض من باريس سان جيرمان، لأنه سيكون أحد قادة الفريق وكذلك هو جزء من مستقبل برشلونة".

وواصل "نريد أن ننهي الموسم بطريقة جيدة، نركز على مباراة سيلتا فيجو ونحاول تقليص الفارق مع منافسينا ولا يشغلنا شيء آخر، لا يمكنني أن أضيف المزيد".

وتابع "إذا نريد أن ننافس على بطولة الدوري يجب أن نفوز على سيلتا فيجو، لا يمكن أن نخسر النقاط بعد الآن، الأمر لا يعتمد علينا لكن يجب أن نفوز، لدي الإيمان أن من الممكن أن ننهي الموسم بطريقة جيدة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف و10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 الذي يعتبر أخر مركز لضمان البقاء في الدوري برصيد 20 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أخر الهابطين قادش.