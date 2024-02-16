الدوري السعودي - طارق حامد أساسي أمام الشباب.. وظهور أول لـ راكيتيتش

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

يتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك خلال مواجهة الشباب.

ويستضيف نادي ضمك على ملعبه بخميس مشيط نظيره الشباب بخميس مشيط ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل ضمك لمواجهة الشباب كالتالي:

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حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: نور الرشيدي - عبدالقادر بدران - سنوسي هوساوي - ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

أمامهم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني

الهجوم: كيفن نكودو

في المقابل يظهر الكرواتي إيفان راكيتيتش مع فريقه الشباب للمرة الأولى هذا الموسم بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وجاء تشكيل الشباب لمواجهة ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العبسي

الدفاع: متعب الحربي - رومان سايس - إياجو سانتوس - نادر الشراري.

الوسط: جوستافو كويلار - إيفان راكيتيتش - هتان باهبري.

الهجوم: فيتينيو - كارلوس جونيور - يانيك كاراسكو.

ويحتل ضمك المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يدخل الشباب المباراة برصيد 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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