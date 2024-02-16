بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

علق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على مستقبل لاعبه كيليان مبابي.

وحسب التقارير الإخبارية فالمهاجم الفرنسي أخبر ناديه ومالكه ناصر الخليفي برفضه تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري ورحيله.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي معلومة حول مستقبل مبابي".

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وأضاف "لن أقول أي شيء حتى يتحدث النادي واللاعب علنا".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما يتحدث الطرفان المعنيان سأعطيكم رأيي".

وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم. (طالع التفاصيل).

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريال مدريد كيليان مبابي
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