بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 14:45
كتب : FilGoal
علق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على مستقبل لاعبه كيليان مبابي.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وحسب التقارير الإخبارية فالمهاجم الفرنسي أخبر ناديه ومالكه ناصر الخليفي برفضه تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري ورحيله.
وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي معلومة حول مستقبل مبابي".
وأضاف "لن أقول أي شيء حتى يتحدث النادي واللاعب علنا".
وأنهى حديثه قائلا: "عندما يتحدث الطرفان المعنيان سأعطيكم رأيي".
وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.
وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم. (طالع التفاصيل).
وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".
وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".
وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".