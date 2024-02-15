أثلتيك: انتهت.. مبابي يبلغ باريس بقراره بشأن ريال مدريد

الخميس، 15 فبراير 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" عن تطور رئيسي في صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وأوضح أورنستين أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم.

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

كيليان مبابي الدوري الفرنسي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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