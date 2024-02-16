مؤتمر كلوب: صلاح جاهز.. ومواجهة برينتفورد صعبة للغاية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عودة النجم المصري محمد صلاح لصفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023، وعاد إلى ناديه وسط مشوار الفراعنة في البطولة ليبدأ مرحلة التأهيل.

ويلعب ليفربول امام برينتفورد غداً السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد: "محمد صلاح خاض التدريبات بشكل كامل وهذا يضعه تلقائيا في حساباتنا. لن يغيب أكثر من ذلك".

وعاد محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول الجماعية بعد شهر ونصف من الغياب، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي مشاركة صلاح في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة التأهيل من الإصابة العضلية.

وواصل كلوب "أرنولد وألكانتارا ليسا جاهزين. سمعت بعض الأخبار عن إمكانية إجبار أرنولد على المشاركة ولكن هذا غير حقيقي".

وعن مواجهة برينتفود قال: "الأمر صعبا للغاية. الطريقة التي يلعبون بها ويجهزونها. سنواجه فريقا منظما بشكل جيد".

وشدد "مواجهة برينتفورد لمدة 90 دقيقة دون أن تهتز شباكك من كرة ثابتة؟ هذا ليس ممكنًا. لكنها أكثر من مجرد كرات ثابتة. إنهم مُدربون جيدا والأجواء التي يخلقها الملعب جيدة حقا".

وتابع "يجب أن نكون في قمة مستوانا. يجب أن نكون الفريق حيث يفكرون بطريقة مماثلة عنا. هذه هي بالضبط الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع الأمر".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز 14 برصيد 25 نقطة.