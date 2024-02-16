بركات: نأسف على الخروج المبكر.. وهذا سبب غياب حازم إمام عن مؤتمر التوأم

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

محمد بركات - حازم إمام

قدم محمد بركات عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذاره عقب نتائج منتخب مصر المخيبة للآمال في كأس أمم غفريقيا.

وودع منتخب مصر منافسات كاس الأمم الإفريقية من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

وقال بركات عبر قناة المحور: "التغيير كان أمرا ضروريا. كان لدينا تطلعات أكبر في كأس أمم إفريقيا ولكن النتائج جاءت عكس التوقعات رغم المردود الجيد قبل البطولة".

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وأضاف "حسام حسن واحد من أفضل المدربيين المصريين وله بصمة تدريبية في جميع محطاته. وجود التؤام في الوقت الحالي يلقى قبول الشارع المصري".

وتابع "كمسؤولين في اتحاد الكرة نأسف على الخروج المبكر من أمم إفريقيا. على الجميع إداراك أهمية قميص منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأوضح "حازم إمام يعاني من نزلة بارد حادة منعته من حضور مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر".

ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم

وجاء قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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