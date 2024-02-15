ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

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3:00 نهاية المؤتمر الصحفي

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر:

"محمد صلاح عنصر مهم جدا وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية، ومن الرائع أن يكون من منظومة المنتخب ولديه انتماء كبير".

"العلاقة مع محمد صلاح؟ كل اللاعبين مهمين لمنتخب مصر وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية تواجد لاعبون عظماء منهم من يتواجد في إدارة اتحاد الكرة، أي لاعب في العالم يكون تحت النقد، ولا نريد تسمية اللاعبين أي لاعب مهم مثل صلاح وتريزيجيه والشناوي وغيرهم، كل من يساعد المنتخب على النجاح والانتصارات سيكون متواجد".

"ما يميز لاعب عن لاعب هو اجتهاده في الملعب وكل لاعب يفيد المنتخب مهم، نرحب بكافة اللاعبين".

"كنت من أوائل الناس التي اكتشفت محمد صلاح وقت تولي قيادة الزمالك وأثناء تواجده في المقاولون العرب قبل الاحتراف".

"الضمانات التي حصلت عليها؟ مسألة تواجدي ورحيلي من عند الله ولكن الضمان بالنسبة لي هو اجتهادي وإخلاصي أنا والجهاز الفني، ونتمنى أن نضيف شيئا للكرة المصرية مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة".

"التخوف من حسام حسن كمدير فني؟ لم أسمع مثل ذلك السؤال من قبل عند تولي مدرب أجنبي قيادة المنتخب، ولكن الحمد لله لدي خبرات من التواجد مع أندية عظيمة في الدوري المصري، هناك مدربون تولوا قيادة منتخب مصر دون تولي منتخبات سابقة وشرفت بتدريب منتخب الأردن ووصلت بهم لأبعد نقطة".

"النتائج مهمة جدا خاصة لي ولجهازي الفني، وأعتقد أن المهم للجماهير والإعلام هو الأداء وطريقة اللعب واختيار اللاعبين، وإذا حدث تقصير في النتائج بالتأكيد سأقرر الرحيل عن ما أسميه مهمة تولي المنتخب".

"طلبنا من اتحاد الكرة عدم كتابتنا كطرف ثان لأنه لا يصح أن نكون طرف ضد مصر"

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إبراهيم حسن مدير المنتخب:

"أريدكم أن تتذكروا كلمتي جيدا، محمد صلاح سيكون بشكل مختلف تماما تحت قيادة حسام حسن، على سبيل المثال شيكابالا كان أفضل لاعب في مصر وقت تدربه مع حسام".

"محمد صلاح صنع تاريخا كبيرا، ومجهوده وتعبه مع المنتخب سيجد دعما من الجهاز الفني والجميع، وأتمنى داخل مصر أن ينتهي ذلك التساؤل".

"هناك تواصل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وسيكون هناك اجتماعا اليوم الخميس لترتيب الأمور".

"باستثناء النادي الأهلي ودعم جماهيره في بطولة إفريقيا، اللاعبون المصريون يعانون من غياب الجماهير والضغط مما يؤثر عليهم عند وضعهم تحت ضغط وقت المشاركة مع المنتخب، لذلك أتمنى من رابطة الأندية مناقشة الأمر".

"نتمنى أن نشاهد خلال الفترة المقبلة جدول منتظم للدوري المصري وموعد للبداية والنهاية، بجانب تحديد أيام لمباريات الدوري وأخرى لإفريقيا مثل كافة دول العالم".

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جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:

"ماذا نريد من حسام حسن؟ نريد منه أن يصل بنا إلى أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026، هل من المنطقي أن نقول له قبل بداية المهمة أنك سترحل إذا لم تحقق البطولة؟".

"التعاقد يشير إلى استمرار حسام حسن حتى 2026، نحن نتحدث عن دعم الإعلام والآن يتم سؤالنا عن التعاقد ومتى يرحل؟".

2:30 بداية أسئلة الصحفيين

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حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر:

"شرف ما بعده شرف التواجد لقيادة منتخب مصر لإسعاد الشعب المصري، كنت أتمنى في يوم من الأيام أن أكون في منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسعيد بحصولي على ذلك التكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية وبإرادة اتحاد الكرة".

"رأيت حجم ومكانة مصر الكبيرة جدا وقت تواجدي مع أساطير القارة الإفريقية ومسؤولي الاتحادات المختلفة، نحن كبار جدا في القارة، والكبير يجب أن يظل دائما كبيرا".

"هناك دين كبير في رقبتي أنا والجهاز الفني من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم، وشرف كبير جدا وجود ثقة من الجماهير ورغبتهم في وجودي بذلك المنصب، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق النجاح للكرة المصرية".

"نجاحنا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع، بداية من الجماهير وهم من أضمن دعمهم بسبب حبهم الكبير لبلدهم، وأتمنى تكاتف الإعلام والإدارة".

"أتمنى المساندة والصبر لتحقيق النجاحات مثلما حدث من قبل لنجاح الكثير من الرموز المصرية والعلماء في كافة المجالات، نريد أن تكون كل العناصر وطنية في كل المجالات لذلك هي مساندة لمصر وليست لحسام حسن فقط فأنا عنصر من عناصر اللعبة".

2:25 كلمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

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إبراهيم حسن مدير المنتخب:

"مصر تمثل الكثير لي أنا وحسام حسن، ونحن نعشق هذه البلد ونعلم قيمتها جيدا، والحمد لله على المستوى الرياضي حققنا إنجازات وتمثيل المنتخب في أكبر محفل وهو كأس العالم".

"المسؤولية علينا بنقل خبراتنا وروحنا وقت تواجدنا للاعبين، نعلم حجم مسؤولية قيادة منتخب مصر وإن شاء الله سنكون قادرين على ذلك".

"لا يصح أن يكون عدد الجماهير بمنتخب مصر قليلا مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية، وننتظر دعم الجماهير الفترة المقبلة".

"رسالتي للاعبين أن مسؤولية منتخب مصر كبيرة جدا ومن سيتواجد عليه تقدير ذلك وسيكون ذلك بالاحترام سواء مع المحترفين بالداخل أو الخارج".

"ليست لدينا مشكلة أنا وحسام مع أي شخص سواء لاعبين أو إعلاميين، وأطلب من المنظومة الإعلامية تكاتف ويجب أن نساند بعضنا البعض ونكون روح واحدة لنصل إلى أفضل شيء ممكن، ونريد أن نغلق على أنفسنا بشكل جيد لذلك ستكون التصريحات بحساب وأتمنى ألا يحزن أي شخص من ذلك وسيتم تفعيل المنظومة الإعلامية للمنتخب والمؤتمر الصحفي قبل أي مباراة".

"سنكافح حتى يصل علم مصر لأفضل مكانة، وأعدكم أنه لن تكون لدينا مشكلة مع أي شخص ولن يشعر أي شخص بتقصير منا وهدفنا الوصول بمنتخب مصر لأعلى مكان".

2:15 كلمة إبراهيم حسن مدير المنتخب

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جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:

"أدعوكم للاحتفال وأنا أعني كلمة الاحتفال بتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر".

"تم اختيار حسام حسن لتولي مسؤولية المنتخب المصري للفترة المقبلة، ونحن كمجلس إدارة مثل الشعب المصري جميعا كلنا ثقة في تحقيق حسام حسن أهدافنا جميعا".

"الفترة المقبلة نحتاج لتكاتف الجميع، والإعلام قبل اتحاد الكرة، نحن سنوفر كل الدعم للجهاز الفني ولكن المنتخب بدون إعلام وجماهير ينقصنا الكثير".

"نتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وتحقيق التأهل لأمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026".

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2:10 كلمة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

2:03 السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

2:00 انطلاق المؤتمر الصحفي تحت شعار (الطريق نحو 2026)

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حسام حسن مدرب المنتخب

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.