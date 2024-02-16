خطوة حافظت على حلمه.. سكاي: لهذا السبب لم يتراجع بيريز عن ضم مبابي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية خطوة اتخذها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان حافظت على العلاقة القوية بينه وبين فلورنتينو بيريز ريال مدريد.

وشدد دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وحسب الشبكة من خلال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المهاجم البالغ من العمر 25 عاما في 21 مايو 2022 صمم أن يخبر بيريز شخصيا برفضه عرض ريال مدريد والبقاء في باريس.

وأفادت الشبكة أن بيريز قدر تصرف مبابي وحاشيته.

وكان مبابي قريبا جدا من الانضمام إلى الملكي، لكن تدخل وقتها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من أجل إقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة الفرنسية.

وجدد مبابي وقتها عقده مع باريس حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام آخر، والآن يرفض تفعيل البند ليرحل نهاية الموسم دون مقابل.

وسيتنازل مبابي عن مكافأة الولاء لباريس التي تبلغ قيمتها 85 مليون يورو من أجل تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.

وكان مبابي سيحصل على المكافأة فقط في حال تجديد تعاقده مع باريس.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.