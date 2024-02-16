لا يوجد طريق للعودة.. سكاي: مبابي يرفض أي عروض من سان جيرمان

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أغلق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" عن تطور رئيسي في صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إن لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره.

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وأضاف رومانو أن المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لا يريد أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه.

وأنهى رومانو أن التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

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