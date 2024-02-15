نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا

أبدى نادر فرج مسجل الهدف الأول للإسماعيلي في شباك سيراميكا كليوباترا استعداد الدراويش للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

وقال فرج في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق هذا الفوز".

وأضاف "تمكننا من إسعاد الجماهير وكنا بحاجة للفوز حتى نعود إلى المنافسة".

وأكمل "أتدرب منذ فترة مع المدرب إيهاب جلال ولا يمكنني وصف مدى سعادتي بذلك".

وتابع فرج "إن شاء الله سنعيد الإسماعيلي للمكان الذي يستحقه".

وعن المواجهة المقبلة أمام الزمالك يوم 19 فبراير قال: "الزمالك فريق كبير ومحترم وكذلك نحن. لسنا قلقين وسنقدم أقصى ما لدينا".

حقق الإسماعيلي أول فوز له في 2024 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري في لقاء استضافه استاد الإسماعيلية.

سجل ثنائية الإسماعيلي: نادر فرج وعبد الرحمن مجدي، فيما سجل صديق أوجولا هدف سيراميكا كليوباترا.

وبذلك يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات خلال المواجهات المباشرة بـ 3 انتصارات للدراويش و3 لسيراميكا وتعادلين.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في مبارياته الـ 3 في كأس الرابطة ومنها خسارة ضد سيراميكا على نفس الملعب بنتيجة 3-1.

بينما خسر سيراميكا لأول مرة في 2024 بعد 4 انتصارات وتعادل في كأس الرابطة حيث وصل للمباراة النهائية للبطولة.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع عشر.

بينما توقف رصيد سيراميكا عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.