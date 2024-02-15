حجازي: التعادل أمام نافباخور؟ الوضع سيكون مختلفا في جدة

يثق أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة في قدرة فريقه على حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلعب اتحاد جدة أمام نافباخور الأوزبكي يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب سلبيا بدون أهداف.

وقال حجازي في تصريحات للصحفين عقب المباراة: "حققنا نتيجة إيجابية أمام نافباخور وفقا للظروف التي واجهت الفريق. كان لدينا الفرصة للفوز ولكن التعادل نتيجة جيدة".

وشدد المدافع الدولي المصري "الوضع سيكون مختلفا في مباراة الإياب بجدة حيث أجواء وملعب أفضل".

وعاد الاتحاد بتعادل سلبي أمام نافباخور في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ليؤجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب في جدة الأسبوع المقبل.

وتتواجد 4 فرق سعودية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وهى: الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

وجاءت نتائج الأندية السعودية في ذهاب ثمن النهائي كالتالي:

النصر 1-0 الفيحاء

ساباهان الإيراني 1-3 الهلال

نافباخور الأوزبكي 0-0 اتحاد جدة.