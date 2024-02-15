رضا سليم: تجاوزت فترة الإصابة الصعبة.. وأشكر جماهير الأهلي على الدعم والمساندة

الخميس، 15 فبراير 2024 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - رضا سليم

أعلن رضا سليم لاعب الأهلي جاهزيته واستعداده للمشاركة في المباريات بقميص الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي للقاء شباب بلوزداد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة.

وقال رضا سليم عبر صفحة الأهلي الرسمية: "استعددنا بشكل جيد لمواجهة شباب بلوزداد، الجميع يعلم جيدا مسؤولية هذه المباراة الصعبة التي نسعى إلى تجاوزها وتحقيق الفوز والعودة من الجزائر بالثلاث نقاط؛ لمواصلة المسيرة في دور المجموعات والحفاظ على صدارة المجموعة".

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وأكمل "الأهلي اعتاد دائما على الوقوف على منصات التتويج، واللاعبون لديهم إصرار كبير على مواصلة المشوار في دوري الأبطال، وتجاوز دور المجموعات وقطع مرحلة مهمة من أجل التتويج بالكأس الذهبية".

وأضاف "تجاوزت فترة الإصابة الصعبة التي عانيت منها خلال الفترة الماضية، وشاركت بقوة في التدريبات؛ من أجل مساعدة زملائي في الفترة الحالية"

وواصل "سأسعى بكل قوة لتقديم أفضل ما لدي حتى أكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير الأهلي".

وأوضح "الإصابة هي أصعب شيء يمكن أن يواجهها أي لاعب، ولكنها قدر، ويتعرض لها الجميع، وتمكنت من تجاوز الإصابة التي تعرضت لها في الفترة الماضية بالصبر والمثابرة، وأشكر كل زملائي الذين أحاطوني بمشاعر من الود والمؤازرة، وأوجه الشكر أيضا لجماهير الأهلي التي ظلت تسأل عني وتطمئن عليّ عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأتم قائلا: "جمهور كبير وعظيم، وأشكرهم على الدعم والمساندة وديما أهلي".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

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