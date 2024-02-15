مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

ماركوس باكيتا - شباب بلوزداد

أبدى البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد الجزائري عدم اكتراثه بما يثار عن غيابات الأهلي قبل مواجهة الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا في المؤتمر الصحفي: "فريقي جاهز لمواجهة الأهلي، ولكنها لن تكون حاسمة للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "أعرف الكرة المصرية جيدا، ولدي معرفة كاملة بالأهلي، فهو بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج".

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وأكمل باكيتا "نحن لا نبالي بمسألة غيابات الأهلي وما يتردد عنها. المباراة بين 11 لاعبا ضد مثلهم في النهاية".

واختتم "الفارق هو التركيز والخبرات والاستعداد الجيد للعب".

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

أما شباب بلوزداد فيححتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أيضا عن ميدياما الغاني.

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