مؤتمر كولر: ندرك صعوبة مواجهة شباب بلوزداد مع تقارب المجموعة.. وأتابع قندوسي

يدرك مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي صعوبة مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الجزائري مساء غدا الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الفريق جاهز لمباراة ‏شباب بلوزداد وهدفنا الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة".

وتابع "لعبنا أمام شباب بلوزداد ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة وتحتاج لتركيز شديد من جميع اللاعبين خاصة أن الفريق الجزائري سيلعب على أرضه ويدعمه جمهوره".

وأوضح "الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، وخاض اللاعبون الدوليون مباريات قوية في أمم إفريقيا وانتظموا بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء مهمتهم".

وشدد المدرب السويسري "أنا متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، وأدرك تماما مدى صعوبة المباريات مع الأندية الجزائرية، ومواجهة الغد صعبة ولكن الأهلي يحاول أن يُظهر أفضل ما لديه لأنه بطل القارة".

وواصل "قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة ويجيدون التعامل مع الضغط وقادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي ونريد حصد نقاط المباراة خاصة أن المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة لها حسابات كثيرة".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وكشف كولر "جميع اللاعبين لدينا على مستوى واحد وهناك ثقة في اللاعبين، الغيابات والإصابات واردة وجزء من كرة القدم ونعرف كيف نتعامل مع هذه الغيابات".

أما عن ضم مصطفى أبو الخير أوضح "هو لاعب شاب وشارك في تدريبات الأهلي لثلاثة أسابيع وتواجد بمعسكر الإمارات، انضمامه معنا في الجزائر لاكتساب الخبرات وربما يشارك في أي وقت".

واختتم كولر تصريحاته "أتابع أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا وهو يقدم أداء رائعا، والهدف من إعارته هو المشاركة والاحتكاك، وسعداء بما يقدمه حتى الآن".

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.