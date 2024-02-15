التشكيل - ثلاثي هجومي يقود مودرن فيوتشر.. وعبد الله جمعة بديلا مع بلدية المحلة

الخميس، 15 فبراير 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - بلدية المحلة

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة.

ويلعب مودرن فيوتشر بقيادة مدربه الجديد تامر مصطفى أمام بلدية المحلة ضمن الجولة 12 من الدوري العام.

وتواجد مروان محسن وعبد الكبير الوادي وكيجالي في هجوم الفريق.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - محمود رزق - علي الفيل - جوزيف جوناثان

الوسط: محمد ربيعة - غنام محمد - امورني حساني

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان محسن - درامي كيجالي

مقاعد البدلاء: محمود حمدي - طارق طه - محمد محمود - علي زعزع - خالد رضا - محمد صادق - هشام عادل - أحمد عاطف - أرنولد إيبا

فيما تواجد عبد الله جمعة على مقاعد بدلاء بلدية المحلة للمرة الأولى بعد انضمامه للفريق.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد رجب - إسلام مرزوق - إسلام المزين - علاء مارسيلو

الوسط: يوسف حسن - كريم ممدوح - أحمد كهرباء - إيمانويل

الهجوم: محمد أميسي - إينوك بنجامين

مقاعد البدلاء:

أحمد حسين - هشام حافظ - محمد الناهيري - محمد صابر - عبده سمانة - عبد الله جمعة - عادل أمو - حسام أشرف - وحيد محسن

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