مؤتمر إبراهيم حسن عن وعد بشأن مستوى صلاح تحت قيادة حسام.. ورسالة للإعلام

وعد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ظهور محمد صلاح بأفضل مستوى تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وطلب إبراهيم حسن من الإعلام الدعم والتكاتف من أجل الوصول لأفضل نتيجة ممكنة.

ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم

وكل ما يلي على لسان إبراهيم حسن في مؤتمر تقديم الجهاز الفني:

"مصر تمثل الكثير لي أنا وحسام حسن، ونحن نعشق هذه البلد ونعلم قيمتها جيدا، والحمد لله على المستوى الرياضي حققنا إنجازات وتمثيل المنتخب في أكبر محفل وهو كأس العالم".

"المسؤولية علينا بنقل خبراتنا وروحنا وقت تواجدنا للاعبين، نعلم حجم مسؤولية قيادة منتخب مصر وإن شاء الله سنكون قادرين على ذلك".

"لا يصح أن يكون عدد الجماهير بمنتخب مصر قليلا مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية، وننتظر دعم الجماهير الفترة المقبلة".

"رسالتي للاعبين أن مسؤولية منتخب مصر كبيرة جدا ومن سيتواجد عليه تقدير ذلك وسيكون ذلك بالاحترام سواء مع المحترفين بالداخل أو الخارج".

"ليست لدينا مشكلة أنا وحسام مع أي شخص سواء لاعبين أو إعلاميين، وأطلب من المنظومة الإعلامية تكاتف ويجب أن نساند بعضنا البعض ونكون روح واحدة لنصل إلى أفضل شيء ممكن، ونريد أن نغلق على أنفسنا بشكل جيد لذلك ستكون التصريحات بحساب وأتمنى ألا يحزن أي شخص من ذلك وسيتم تفعيل المنظومة الإعلامية للمنتخب والمؤتمر الصحفي قبل أي مباراة".

"سنكافح حتى يصل علم مصر لأفضل مكانة، وأعدكم أنه لن تكون لدينا مشكلة مع أي شخص ولن يشعر أي شخص بتقصير منا وهدفنا الوصول بمنتخب مصر لأعلى مكان".

"أريدكم أن تتذكروا كلمتي جيدا، محمد صلاح سيكون بشكل مختلف تماما تحت قيادة حسام حسن، على سبيل المثال شيكابالا كان أفضل لاعب في مصر وقت تدربه مع حسام".

"محمد صلاح صنع تاريخا كبيرا، ومجهوده وتعبه مع المنتخب سيجد دعما من الجهاز الفني والجميع، وأتمنى داخل مصر أن ينتهي ذلك التساؤل".

"هناك تواصل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وسيكون هناك اجتماعا اليوم الخميس لترتيب الأمور".

"باستثناء النادي الأهلي ودعم جماهيره في بطولة إفريقيا، اللاعبون المصريون يعانون من غياب الجماهير والضغط مما يؤثر عليهم عند وضعهم تحت ضغط وقت المشاركة مع المنتخب، لذلك أتمنى من رابطة الأندية مناقشة الأمر".

"نتمنى أن نشاهد خلال الفترة المقبلة جدول منتظم للدوري المصري وموعد للبداية والنهاية، بجانب تحديد أيام لمباريات الدوري وأخرى لإفريقيا مثل كافة دول العالم".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.