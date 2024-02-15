مؤتمر حسام حسن عن دعم الجماهير والتعامل مع صلاح.. وسؤال لم يسمعه لمدرب أجنبي

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته لقيادة المنتخب وتحقيق حلمه.

ووجه حسام حسن رسالة إلى الجماهير لدعم المنتخب وشدد على ثقته في دعمهم.

وأشاد حسام حسن بما يقدمه محمد صلاح مؤكدا أنه من أوائل مكتشفينه قبل احترافه.

وأبدى حسام حسن اندهاشه من تساؤل التخوف منه كمدير فني مؤكدا أنه لم يسمع ذلك السؤال من قبل عندما يتولى مدرب أجنبي القيادة الفنية.

ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم

وكل ما يلي على لسان حسام حسن في مؤتمر تقديمه:

"شرف ما بعده شرف التواجد لقيادة منتخب مصر لإسعاد الشعب المصري، كنت أتمنى في يوم من الأيام أن أكون في منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسعيد بحصولي على ذلك التكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية وبإرادة اتحاد الكرة".

"رأيت حجم ومكانة مصر الكبيرة جدا وقت تواجدي مع أساطير القارة الإفريقية ومسؤولي الاتحادات المختلفة، نحن كبار جدا في القارة، والكبير يجب أن يظل دائما كبيرا".

"هناك دين كبير في رقبتي أنا والجهاز الفني من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم، وشرف كبير جدا وجود ثقة من الجماهير ورغبتهم في وجودي بذلك المنصب، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق النجاح للكرة المصرية".

"نجاحنا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع، بداية من الجماهير وهم من أضمن دعمهم بسبب حبهم الكبير لبلدهم، وأتمنى تكاتف الإعلام والإدارة".

"أتمنى المساندة والصبر لتحقيق النجاحات مثلما حدث من قبل لنجاح الكثير من الرموز المصرية والعلماء في كافة المجالات، نريد أن تكون كل العناصر وطنية في كل المجالات لذلك هي مساندة لمصر وليست لحسام حسن فقط فأنا عنصر من عناصر اللعبة".

"محمد صلاح عنصر مهم جدا وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية، ومن الرائع أن يكون من منظومة المنتخب ولديه انتماء كبير".

"العلاقة مع محمد صلاح؟ كل اللاعبين مهمين لمنتخب مصر وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية تواجد لاعبون عظماء منهم من يتواجد في إدارة اتحاد الكرة، أي لاعب في العالم يكون تحت النقد، ولا نريد تسمية اللاعبين أي لاعب مهم مثل صلاح وتريزيجيه والشناوي وغيرهم، كل من يساعد المنتخب على النجاح والانتصارات سيكون متواجد".

"ما يميز لاعب عن لاعب هو اجتهاده في الملعب وكل لاعب يفيد المنتخب مهم، نرحب بكافة اللاعبين".

"كنت من أوائل الناس التي اكتشفت محمد صلاح وقت تولي قيادة الزمالك وأثناء تواجده في المقاولون العرب قبل الاحتراف".

"الضمانات التي حصلت عليها؟ مسألة تواجدي ورحيلي من عند الله ولكن الضمان بالنسبة لي هو اجتهادي وإخلاصي أنا والجهاز الفني، ونتمنى أن نضيف شيئا للكرة المصرية مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة".

"التخوف من حسام حسن كمدير فني؟ لم أسمع مثل ذلك السؤال من قبل عند تولي مدرب أجنبي قيادة المنتخب، ولكن الحمد لله لدي خبرات من التواجد مع أندية عظيمة في الدوري المصري، هناك مدربون تولوا قيادة منتخب مصر دون تولي منتخبات سابقة وشرفت بتدريب منتخب الأردن ووصلت بهم لأبعد نقطة".

"النتائج مهمة جدا خاصة لي ولجهازي الفني، وأعتقد أن المهم للجماهير والإعلام هو الأداء وطريقة اللعب واختيار اللاعبين، وإذا حدث تقصير في النتائج بالتأكيد سأقرر الرحيل عن ما أسميه مهمة تولي المنتخب".

"طلبنا من اتحاد الكرة عدم كتابتنا كطرف ثان لأنه لا يصح أن نكون طرف ضد مصر"

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.