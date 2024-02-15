هوجو بروس: ندمت على العمل في الجزائر

أعرب البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن ندمه على الفترة التي قضاها مدربا بالدوري الجزائري.

وقاد بروس منتخب جنوب إفريقيا للحصول على المركز الثالث بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

وقال بروس لموقع "أفريكا فووت يونايتد": "ندمت على تجربتي التدريبية التي قضيتها في الجزائر".

وأضاف "كنت عاطلا عن العمل، ولم تكن لدي عروض، وكنت أريد الحصول على وظيفة بشدة، وتحت هذا الضغط، اتخذت خيارات سيئة".

وأوضح "خضت تجربتين تدريبيتين في الجزائر عام 2014، أشرفت على تدريب نادي شبيبة القبائل وبعدها عام 2015، دربت نادي نصر حسين داي".

وأتم "كنت في طرابزون سبور، ولم يكن من المفترض أن أذهب إلى الجزائر أبدا. لقد كانت خيارات سيئة للغاية".

إذاعة موزاييك التونسية ذكرت منذ أيام أن المدرب البلجيكي هوجو بروس هو المرشح الأوفر حظا لتدريب منتخب تونس.

ولم يرحل هوجو بروس حتى الآن عن منتخب جنوب إفريقيا، وفي حالة استقراره على ترك الأولاد سيبدأ الاتحاد التونسي مفاوضات جادة معه.

وقاد هوجو بروس منتخب جنوب إفريقيا لاحتلال المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

وفور خروج منتخب تونس أعلن الاتحاد التونسي رحيل جلال القادري مدرب نسور قرطاج.

بعدها فتح الاتحاد التونسي الباب أمام تلقي السير الذاتية من المدربين الراغبين في تدريب منتخب تونس.