الأهلي يكشف تفاصيل انتقال عمرو خالد بيبو للدوري السويسري

الخميس، 15 فبراير 2024 - 14:43

كتب : حسام نور الدين

عمرو خالد بيبو - أراو السويسري

كشف الأهلي تفاصيل لاعبه الشاب انتقال عمرو خالد بييو إلى نادي أراو السويسري.

ويحتل أراو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السويسري في الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عبر الموقع الرسمي لناديه: "اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى أراو السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله النادي السويسير والحصول على موافقة مجلس الإدارة".

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وأضاف "عمرو خالد بيبو تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد".

وكان يحيى علي وكيل اللاعبين قد أعلن عبر FilGoal.com انتقال عمرو بيبو للفريق السويسري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. (من هنا)

ويبتعد الفريق السويسري عن ثون الذي يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة.

ويتواجد أراو في موقف صعب من أجل التأهل للعب في الدرجة الأولى (سوبر ليج) إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة وهو فريق سيون.

بينما يلعب المركز الثاني ثون تصفيات للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر أراو ثالث أكثر الفريق تعرضا للهزيمة في الدوري بـ8 هزائم بعد فادوز 10 مرات وبادن 11 مرة.

وسجل الفريق خلال 21 جولة 32 هدفا وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه وبالتالي فارق الأهداف صفر.

الأهلي عمرو خالد بيبو
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