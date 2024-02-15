دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد

الخميس، 15 فبراير 2024 - 13:40

كتب : حسام نور الدين

الأهلي الزي الأسود

يظهر فريق الأهلي بالزي الأسود "الاحتياطي" عندما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني صباح اليوم الخميس عن ارتداء الأهلي الزي الأسود بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

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وحضر الاجتماع الفني كل من خالد بيبو مدير الكرة وعلاء صلاح المنسق الأمني وأحمد جاب الله طبيب الفريق وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

بينما يرتدي شباب بلوزداد الزي الأحمر خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

ويلعب الأهلي يوم 23 أمام فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - أكرم توفيق - كريم فؤاد - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - مروان عطية - طاهر محمد - حسين الشحات - رضا سليم - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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