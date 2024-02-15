الكشف عن موقف براهيم دياز من المشاركة أمام رايو

تنفس كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الصعداء بعدما علم بنتائج الفحوصات التي خضع لها براهيم دياز لاعب الفريق المتألق مؤخرا.

براهيم دياز سجل هدف فوز ريال مدريد على لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل رائع لكنه خرج من اللقاء بسبب الإصابة.

وذكرت منصة ريليفو أن الكشف بأشعة الرنين المغناطيسي أثبت أن براهيم دياز ليس مصابا.

وأوضح التقرير أن الإسباني ذو الأصول المغربية يمكنه اللعب ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وبالفعل شارك اللاعب في التدريبات صباح الخميس بشكل طبيعي.

وتبرز أهمية براهيم دياز حاليا في ظل غياب جود بيلينجهام نجم الفريق بسبب الإصابة.

ويرى أنشيلوتي أن لاعبه براهيم ديازقد عاد من الإعارة إلى ميلان أكثر قوة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد عودة براهيم دياز من الإعارة رأيته أقوى وشخصيته أفضل، سجل هدفا رائعا ولكنه تعرض لإصابة لا تبدو عضلية وسنرى ما سيحدث".

وتقام مباراة الإياب ضد لايبزيج على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 6 مارس