اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي هوستون المفتوحة

حسم ثلاثة مصريين تأهلهم إلى منافسات ربع نهائي هوستون المفتوحة لرجال الاسكواش.

وتقام المنافسات بولاية تكساس الأمريكية حتى 18 فبراير الجاري.

وتأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى ربع النهائي بعد التغلب على المجري فاركاس بالاسز بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح طارق مؤمن في التأهل على حساب هنري ليونج لاعب هونج كونج بنفس النتيجة.

وفي مباراة ماراثونية أقصى كريم عبد الجواد منافسه الأمريكي تموثي براونويل بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بينما أقصى علي أبو العينين منافسه الفرنسي بابتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتستأنف مباريات ثمن النهائي فجر الجمعة وتأتي كالآتي:

مصطفى عسل × الكولومبي خوان فارجاس (3 فجرا)

مازن هشام × كريم الحمامي (4 فجرا)

وكان مصطفى عسل حامل لقب النسخة الماضية والتي حصدها على حساب محمد الشوربجي.

وسبق وحصد مازن هشام لقب البطولة عام 2015 بينما نجح كريم عبد الجواد في الفوز باللقب بنسخة 2017.

وحقق مروان الشوربجي لقب نسخة 2016 بعلم مصر قبل أن يلعب في الوقت الحالي بإنجلترا.