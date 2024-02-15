البنزرتي يتقدم باستقالته من قيادة الوداد بعد خسارة جديدة في الدوري

تعثر الوداد المغربي مجددا في مسابقة الدوري ليتأزم موقفه عقب مرور 18 جولة.

وخسر الوداد أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 18 ليستمر في المركز الرابع.

وكشف موقع le 360 sport المغربي عن تقدم فوزي البنزرتي باستقالته من قيادة الوداد.

وأعلن البنزرتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بعد الخسارة من شباب السوالم.

البنزرتي البالغ من العمر 74 سنة تولى تدريب الوداد خلال 10مباريات فقط حقق خلالها انتصارين وتعادل 3 مرات وخسر في 5 مباريات.

وتولى البنزرتي تدريب الوداد خلفا للمدرب المغربي عادل رمزي.

ويحتل الوداد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 16 مباراة بفارق 12 نقطة عن الجيش الملكي والرجاء في الصدارة.

ويلعب الوداد المغربي مواجهة مرتقبة أمام نهضة بركان ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري يوم السبت.

ويحل الوداد ضيفا على جوانينج جالاكسي البوتسواني يوم 24 من الشهر الجاري في دوري أبطال إفريقيا.

ويتذيل الوداد ترتيب مجموعته في دوري الأبطال بـ 3 نقاط وبفارق نقطة عن جالاكسي ونقطتين عن سيمبا صاحب المركز الثاني.

بينما أسيك أبيدجان قد حسم تأهله بشكل رسمي بعدما وصل إلى النقطة العاشرة عقب مرور أربع جولات.