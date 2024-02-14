انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

ميكيل ميرينو - فابيان رويز - باريس سان جيرمان - ريال سوسيداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: جووووول الثااني.. باركولا يسجل الثاني بعد مجهود فردي

ق 64: العارضة تمنع صاروخية مبابي من خارج منطقة الجزاء.

ق 58: جوووووووول مبابي يسجل الأول بمتابعة لرأسية ماركينيوس.

ق 55: تسديدة من مبابي ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: العارضة تمنع الأول بتسديدة صاروخية من ميرينو.

ق 35: رأسية باركولا تمر أعلى العارضة

ق 26: ديميبيلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية.

ق 21: رأسية سيلفا تمر بجوار قائم دوناروما

ق 7: انفراد لمبابي وتسديدة أرضية يمنعها الحارس ببراعة

بداية اللقاء

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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