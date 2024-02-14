لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار هواري بومدين في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة المقبل.

وكان الأهلي خاض مرانه الختامي قبل السفر مباشرة بملعب مختار التتش، ثم توجهت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - أكرم توفيق - كريم فؤاد - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - مروان عطية - طاهر محمد - حسين الشحات - رضا سليم - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

ويلعب الأهلي يوم 23 أمام فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.