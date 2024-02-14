موسيماني: فزت على الهلال 4-0 وسيرتي الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ أبها السعودي أنه اعتاد تخطى الحواجز في مشواره التدريبي، حيث سبق له تدريب الأهلي وأهلي جدة والوحدة الإماراتي.

وتولى موسيماني تدريب أبها في نهاية يناير الماضي.

وقال موسيماني عبر قناة SSC السعودية: "اعتدت على تخطي الحواجز وفعل أشياء ليست معتادة من المدربين الأفارقة فعندما أراد الأهلي الفوز بدوري الأبطال اختاروا مدربا إفريقيا وشكرا للأهلي ورئيسه الخطيب اللذين وثقا في قدرتي على تغيير الأمور".

وأضاف "الأمر لا يقاس بمن أين جئت ولكن بإنجاز المهمة، لعبت ضد الهلال أكبر فريق في السعودية بطل آسيا والكل يعرف النتيجة، ولعبنا ضد بايرن ميونيخ وبالميراس الناديين الكبيرين وهذه ليست مباريات ودية".

وأضاف "فزت بمباريات في كأس العالم للأندية ضد مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وفزت ببرونزيتين مع الأهلي، ووليد الركراكي وصل مع المغرب لنصف نهائي كأس العالم".

وأكمل "لعبت في كأس العالم للأندية وفزت على الهلال 4-0 وأعتقد أن هذه السيرة الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي، فالمهم هو أن يحترمك الفريق واللاعبون بصرف النظر عن جنسيتك".

وأتم عن منتخب مصر قائلا: "منتخب مصر الأكثر فوزا بكأس الأمم الإفريقية وحقق ذلك مع صديقي حسن شحاتة، وشاهدنا العديد من المدربين الأوروبيين لم ينجحوا مع منتخب مصر، لكن النجاح تحقق مع مدرب مصري هو حسن شحاتة".