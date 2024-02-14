ذا أثليتك: تفاقم إصابة أرنولد وغيابه لعدة أسابيع.. ولن يلحق بنهائي الرابطة

تلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تأكد غياب نجمه ترينت ألكساندر أرنولد لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

ترينت أرنولد النادي : ليفربول ليفربول

وتعرض أرنولد للإصابة في مباراة بيرنلي السابقة في الدوري الإنجليزي، وغادر الملعب بين الشوطين.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن إصابة أرنولد في الركبة تفاقمت وبذلك سيغيب لعدة أسابيع عن الملاعب ولن يلعب بمباراة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ولم يتم تحديد مدة غياب أرنولد بشكل نهائي، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الأسابيع المقبلة لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب.

وتلقى ليفربول أخبارا سعيدة بعدما عاد محمد صلاح لتدريبات الفريق الجماعية.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم 25 فبراير الجاري.