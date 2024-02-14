للمرة الثانية.. إيقاف مشجع لمدة 3 سنوات بسبب العنصرية ضد صلاح

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

تعرض مشجع لنادي إيفرتون للإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب العنصرية ضد محمد صلاح.

ومارس جويل باروايز مشجع إيفرتون -26 عاما- الإساءات العنصرية ضد صلاح واستهزاء بشأن كارثة ملعب هيسيل خلال دربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في أكتوبر الماضي.

واعترف مشجع إيفرتون بفعلته والإساءات العنصرية عندما تم الإعلان عن اسم صلاح في الملعب.

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وكشف موقع ذا أثليتك عن إيقاف مشجع إيفرتون لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه استرليني.

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مشجع للإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب العنصرية ضد صلاح.

وسبق وأن تعرض مشجع لنادي وست هام للإيقاف في أكتوبر 2020 للإيقاف لمدة 3 سنوات بسبب العنصرية ضد صلاح في واقعة تعود إلى يناير 2019.

وبالعودة إلى واقعة مشجع إيفرتون كشفت الشرطة الإنجليزية أن أفعال باروايز تجلب العار لناديه.

وشددت أنجيلا كونلان المدعية العامة على أنه لا مكان لكرة القدم لهذا النوع من السلوك.

وتعتبر النيابة العامة أن القانون ينطبق على ملعب كرة القدم مثلما هو الحال في أي مكان آخر، ويعد هذا النوع من السلوك إجراميا.

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