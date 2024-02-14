دوري أبطال آسيا – العين يتعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي

عاد العين الإماراتي من أوزباكستان بتعادل سلبي مع ناساف كارشي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق العين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب تقوده للتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في الإمارات يوم 21 فبراير الجاري بملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين.

في الدور ذاته فاز فريق جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على مواطنه يوهانج ستيلرز بهدفين دون رد.

كما تعادل فريق بانكوك يونايتد التايلاندي مع يوكوهاما إف سي الياباني بهدفين لكلاهما.

ويلعب بعد قليل النصر السعودي ضد مواطنه الفيحاء في ذهاب الدور ذاته.

وتقام باقي مباريات ذهاب دور الـ16 غدا الخميس.