جوارديولا يوضح موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة تشيلسي

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف لاعبيه المصابين بعد مواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وقبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وشهد لقاء كوبنهاجن إصابة الثنائي برناردو سيلفا وجاك جريليش، بينما غاب الثنائي يوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش عن رحلة الفريق السماوي إلى الدنمارك.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "برناردو سيلفا يعاني من إصابة كبيرة في كاحله".

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وأضاف "جاك جريليش يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

وأكمل "خلال بضعة أيام سنواجه تشيلسي وعلينا أن نتعافى بأسرع ما يمكن".

وتابع "يوشكو جفارديول سيحتاج إلى أسبوعين أو 3 أسابيع من أجل العودة، لديه مشكلة في الرباط في كاحله".

وواصل "ماتيو كوفاسيتش في مرحلة العودة للمشاركة، يوم الخميس أو الجمعة سيتدرب معنا وسنرى كيف يشعر".

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وسجل كيفن دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفن دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

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