مساعد مدرب بلوزداد: مواجهة الأهلي ستلعب على تفاصيل صغيرة

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - شباب بلوزداد

يؤمن ناصر ميكيداش المدرب المساعد لشباب بلوزداد أن المباراة المقبلة التي ستجمع فريقه بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستلعب على تفاصيل صغيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد في عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد فترة من التوقف.

وقال ميكيداش في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه: "مباراتنا أمام الأهلي المصري ضمن دوري أبطال إفريقيا ستلعب على تفاصيل صغيرة".

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وأضاف "سنواجه منافسا قويا وعنيدا سبق له التتويج بهذه البطولة لعدة مرات، ما سيجعل المباراة قوية".

وتابع "سيكون لدينا بعض الغيابات في هذه المباراة بسبب الإصابات، إلا أننا نملك البدائل المناسبة".

وواصل "قمنا باللازم لوضع الفريق في أفضل الظروف، ونتمنى أن يكمل اللاعبون المهمة من أجل إسعاد أنصارنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن تفوقه في النهائي على الوداد المغربي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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