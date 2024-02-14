مدرب بلوزداد: أعمل على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الهامة

أوضح ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد أنه يعمل على تحفيز لاعبيه تحسبا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد في عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد فترة من التوقف.

وقال باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه: "اختيار التحضير لمواجهة الأهلي المصري، بمركز سيدي موسى كان مثاليا لأنه يوفر للاعبين كل الظروف اللازمة".

وأضاف "بطولة دوري أبطال إفريقيا منافسة صعبة، وكل المباريات فيها مهمة، وتتطلب التحضير لها جيدا".

وتابع "أعمل على تحفيز لاعبينا تحسبا لهذه المباراة، ينتظرهم تحد مهم، ونأمل في الظهور بشكل جيد خلال هذا اللقاء".

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن تفوقه في النهائي على الوداد المغربي.

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