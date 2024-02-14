مهاجم الجزائر: لن أعتزل في الوقت الحالي

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

أندي ديلور - الجزائر

بعد فسخ عقده مع نادي أم صلال القطري.. نفى الجزائري أندي ديلور الأقاويل التي تحدثت عن تفكيره في الاعتزال.

قبل أيام، أعلن نادي أم صلال فسخ عقد لاعبه الجزائري أندي ديلور بناء على طلب المهاجم البالغ من العمر 32 عاما.

ووجه ديلور الشكر لناديه السابق أم صلال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وقال: "النادي سيبقى في قلبي".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: اسألوا بايرن ومانشستر يونايتد عن مدى صعوبة الفوز على كوبنهاجن ناصر ماهر: تعبت من أجل الانضمام للزمالك.. وأشكر شيكابالا بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي حسين السيد: لا أريد صدم جمهور الزمالك.. و هذا ما حدث مع شيكابالا

وأضاف "الرحيل جاء باتفاق ودي، تم وضع حد للمغامرة".

وأتم "أراكم قريبا جدا في تحد جديد، الاعتزال ليس في حساباتي بالوقت الحالي، سأهز شباك أخرى في المستقبل".

وذكرت تقارير فرنسية أن أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي.

ويلعب أجاكسيو في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز السادس.

وكان ديلور قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لنادي أم صلال القطري في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وذكر موقع "DZFOOT" الجزائري أن المهاجم يعاني من مشاكل شخصية أدت إلى طلب رحيله من أم صلال.

وإضافة لذلك فلم يحصل اللاعب البالغ من العمر 32 على راتبه وكان في حالة عدم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد كان سيتجع لفسخه من جانب واحد.

ولعب ديلور 12 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسقط ديلور من قبل وحيدا بشكل مفاجئ في الملعب دون حدوث أي تلاحم بينه وبين مدافع منافسه في مبارا ضد العربي في نهائي كأس قطر.

وحدث الأمر في الدقيقة 17 من الشوط الأول واضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة مباشرة وهرع اللاعبين في الملعب للاطمئنان عليه.

وتلقى ديلور الإسعافات الأولية اللازمة في الملعب قبل خروجه ليتم علاجه.

الجزائر أم صلال أندي ديلور
نرشح لكم
مدرب بلوزداد: أعمل على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الهامة معين الشعباني يتولى تدريب أحد فرق الدوري المغربي استبعاد هداف أمم إفريقيا من منتخب غينيا الاستوائية بسبب عدم الانضباط الأهلي يعلن غياب ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد بلماضي يهدد الاتحاد الجزائري باللجوء إلى فيفا فرانك كيسي – من العسكرية والتسنين إلى صحوة الذهب الخارقة بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة
أخر الأخبار
عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن أصعب صفقتين 11 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى الجزائر 20 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بلوزداد: أعمل على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الهامة 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
معين الشعباني يتولى تدريب أحد فرق الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
التجربة الأولى: بيريز مدربا جديدا لـ رايو فاييكانو ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد هداف أمم إفريقيا من منتخب غينيا الاستوائية بسبب عدم الانضباط ساعة | كوت ديفوار 2023
فريق الأفضل في أمم إفريقيا 2023 بدون أي لاعب مصري ساعة | كوت ديفوار 2023
دوري المحترفين .. صراع الصعود والهبوط في حصاد الجولة الأولى من المرحلة الثانية ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية