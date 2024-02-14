حسين السيد: لا أريد صدم جمهور الزمالك.. و هذا ما حدث مع شيكابالا

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك عن وجود عدد من القضايا والملفات التي يتطلب إغلاقها من أجل تجنب العقوبات مجددا.

وقال حسين السيد عبر أون تايم سبورتس: "لا أريد أن أصدم جمهور الزمالك ولكن جميع القضايا لم تنته وهناك ملفات جديدة. نتفاوض في الوقت الحالي مع أحمد بلحاج الذي ينوي رفع قضية على النادي بسبب مستحقاته البالغة مليون ونصف المليون جنيه".

وأضاف "مازالت أيضا أزمة باتشيكو وخالد بوطيب، لا نريد ألا نعود لأزمات فيفا من جديد بعدما أنهينا 14 قضية تماما".

وتابع "كلما دخلنا في مفاوضات بشأن التعاقد مع لاعبين جدد تطالبنا الأندية بمستحقات صفقات تمت منذ سنوات لا نعلم عنها شيئا. فؤجئنا بهذا الأمر مع 10 أندية".

وعن تسوية مستحقات سبورتنج لشبون بشان شيكابالا أوضح "كنت أعمل مديرا للكرة في عام 2017 وشيكابالا كان يتقاضى من ألف إلى 5 آلاف جنيه، فاستفسرت من المدير المالي الذي أبلغني بأن اللاعب يُخصم من مستحقاته بسبب غرامة سبورتنج لشبونة وهو على علم بذلك. الغريب في الأمر أن بعد مرور 7 سنوات، جاء المجلس الجديد وسدد مليون ونصف المليون دولار نقدا لحل الأزمة".

وتابع "سبورتنج لشبونة شعر بالتجاهل خلال السنوات الماضية، لذلك لجأنا لوسطاء من أجل مجرد التواصل "محدش كان بيرد علينا لمدة شهر كامل" وحدثت مرونة في تقسيط المبلغ ولكن "ولاد الحلال تدخلوا" وأفسدوا الأمر لذلك اشترط النادي البرتغالي الدفع نقدا".

ونجح الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد وأبرم 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. (طالع التفاصيل)