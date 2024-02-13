كرة يد - تحديد الرباعي المتأهل لمرحلة حسم لقب دوري السيدات.. ونظام البطولة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - الزمالك - كرة يد

تم تحديد الرباعي المتأهل لمرحلة حسم لقب دوري السيدات لكرة اليد.

وحسمت نتائج مواليد 2006 تأهل سموحة على حساب سبورتنج في النهاية.

ويشارك الرباعي الأهلي والزمالك والشمس وسموحة على الترتيب.

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ويدخل سيدات الأهلي مرحلة حسم اللقب بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط بسبب الفوز في المرحلة الترتيبية على الثلاثي المنافس ذهابا وإيابا.

وتقام مرحلة الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع من دورتين مجمعتين.

وتقام الدورة الأولى خلال أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري على صالة الزمالك، ثاني ترتيب المرحلة الترتيبية.

بينما الدورة الثانية تقام على صالة الأهلي أيام 14 و15و 16 مارس.

ولا يوجد تعادل في احتساب نتائج الدورتين المجمعتين، إذ لا بد من تحديد فائز.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم لعب رميات الـ 7 متر لتحديد الفائز.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي على 3 نقاط بينما الخاسر بلا نقاط.

أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل وتم اللجوء لرميات ترجيحية، يحصد الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

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