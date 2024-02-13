دوري المحترفين .. 3 انتصارات خارج الأرض تشعل صراع الهبوط

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 19:04

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم 5 مباريات من الجولة الأولى للمرحلة الثانية من دوري المحترفين في مجموعة تفادي الهبوط.

وتعادل بترول أسيوط مع مكادي سلبيا، فيما حقق جمهورية شبين الانتصار على النجوم خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف ،سجل لشبين أحمد الشامي وأشلي ستيفن وسجل للنجوم علي بهيج.

وتعادل أسوان مع أبو قير للأسمدة سلبيا، فيما فاز مصر للمقاصة على وي بهدف دون رد سجله أحمد فتحي.

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وانتصر دكرنس خارج ملعبه على النصر للتعدين بهدف أحمد عصام شيكو بينما تعرض مصطفى محمد لاعب دكرنس للطرد.

وجاءت نتائج اليوم في مجموعة تفادي الهبوط

بترول أسيوط 0-0 مكادي

النجوم 1-2 جمهورية شبين

أسوان 0-0 أبو قير للأسمدة

وي 0-1 مصر للمقاصة

النصر للتعدين 0-1 دكرنس

وكانت مجموعة الصعود قد شهدت أمس إقامة خمس مباريات في الجولة الأولى للمرحلة الثانية.

وفاز غزل المحلة على طنطا بثلاثة أهداف دون رد سجلهما أحمد.رفعت ريفو هدفين وتشارلز باسي هدف ليرتفع رصيد غزل المحلة الى 38 نقطة في المركز الثالث

فيما فاز بروكسي على وادي دجلة بهدف سجله حسام بركات في الدقيقة 9 ليرتفع رصيد بروكسي الى 32 نقطة.

وانتصرالسكة الحديد على راية بهدفين دون رد سجلهما سعيد كمال ومحمد نادي ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة مباريات الجولة بين بتروجت وحرس الحدود.

تقدم خالد ابو زيادة في مرماه بهدف لصالح حرس الحدود قبل أن يتعادل إسماعيل بامبا لبتروجت.

في المقابل فاز لافيينا خارج ملعبه على القناة بهدف محمد جبس ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة.

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