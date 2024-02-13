صدارة فرنسية وتراجع إنجليزي.. أرقام قياسية في انتقالات يناير

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إجمالي انتقالات اللاعبين بين الأندية على مستوى الرجال والسيدات، خلال الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وشهدت فترة الانتقالات 5073 عملية انتقال للاعبين، زيادة بنسبة 0.6 % مقارنة بالرقم القياسي المسجل في انتقالات يناير 2023، والذي شهد 4387 انتقالاً.

وذكر فيفا، في تقريره الصادر بعد نهاية انتقالات يناير، أن إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات بلغ 1.46 مليار دولار، للاعبين الرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، بعد يناير 2023 والتي بلغت رسوم الانتقالات خلاله 1.57 مليار دولار.

واحتلت الأندية الفرنسية الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقا على الانتقالات، حيث بلغت 291.9 مليون دولار، فيما شهد إنفاق الأندية الإنجليزية تراجعا ملحوظا بنسبة 80 % مقارنة بالرقم المسجل في يناير 2023.

رقم قياسي للسيدات

وتضاعفت إجمالي رسوم الانتقالات للاعبات لتصل إلى 2.1 مليون دولار، بزيادة 150 % عن الرقم المسجل في يناير 2023.

وبلغت انتقالات اللاعبات خلال يناير 357 عملية انتقال، بزيادة 0.3 % عن انتقالات يناير 2023.

واحتلت الأندية الإنجليزية والإسبانية قائمة الأكثر إنفاقا في انتقالات اللاعبات، بـ29 انتقالا لكل منهما، فيما جاءت السويد والولايات المتحدة الأمريكية كأكثر بلدين صدرا لاعبات إلى الدوريات الأخرى، بواقع 30 انتقالا لكل منهما.