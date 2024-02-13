انتهت دوري الشباب - الزمالك (0)-(2) الأهلي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

محمد أحمد سعد - الأهلي مواليد 2005

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد الأهلي في دوري الجمهورية لمواليد 2005.

ق82. جووول الثاني للأهلي عن طريق محمد رأفت.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30. حارس الأهلي يتألق في التصدي لانفراد من عمار علي

ق27. جووول أول للأهلي عن طريق محمد أحمد سعد مستغلا انفراد بالمرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل.

الأهلي الزمالك
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