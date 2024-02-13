الأهلي يعلن غياب ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 13:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي الأهلي غياب لاعبه أليو ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وأشار الأهلي إلى أن ديانج لن يسافر مع الفريق إلى الجزائر وسيواصل تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة بكدمة في الركبة بعد أن أجرى أشعة أثبتت عدم لحاقه بالمباراة.
وتعرض ديانج للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.
وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.
نرشح لكم
بلماضي يهدد الاتحاد الجزائري باللجوء إلى فيفا فرانك كيسي – من العسكرية والتسنين إلى صحوة الذهب الخارقة بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - أخطبوط جنوب إفريقيا.. ويليامز أفضل حارس في البطولة أمم إفريقيا – أرقام قياسية بعد تتويج كوت ديفوار.. والمدرب يدخل التاريخ