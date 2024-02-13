الأهلي يعلن غياب ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد

أعلن نادي الأهلي غياب لاعبه أليو ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن ديانج لن يسافر مع الفريق إلى الجزائر وسيواصل تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة بكدمة في الركبة بعد أن أجرى أشعة أثبتت عدم لحاقه بالمباراة.

وتعرض ديانج للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.