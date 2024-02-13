رودريجو: أفتقد للخروج بشكل طبيعي بسبب التصوير.. ومودريتش مثل أبي

يفتقد رودريجو لاعب ريال مدريد للخروج بشكل طبيعي بسبب كثرة طلب التصوير من قبل الجماهير.

وقال رودريجو في حوار مع صحيفة "بايس" الإسبانية : "لا يتم السماح لي بالخروج بشكل طبيعي بسبب كثرة طلب التصوير معي".

وأضاف "أحب أن أخدم الجماهير والتصوير معهم لكن أفتقد إلى أشياء طبيعية وعادية مثل المشي وتناول الطعام مع العائلة".

وأكمل "أريد أن أشعر أنني مثل البقية والمشي دون التقاط الصور".

وواصل "دائما أعتبر لوكا مودريتش بمثابة أبي، كان دائما يساعدني ويتحدث معي قائلا لا تقلق انت جيد جدا وكل الأمور ستكون بخير".

وأنهى حديثه قائلا: "عقب حديث مودريتش شعرت بالهدوء وكل شيء أصبح أفضل".

ولعب رودريجو 34 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الجاري وسجل 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى الملكي قادما من سانتوس مقابل 45 مليون يورو في صيف 2019.