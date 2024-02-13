بلماضي يهدد الاتحاد الجزائري باللجوء إلى فيفا

ذكرت جريدة النهار الجزائرية أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الذي أقيل من منصبه هدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على كامل مستحقاته.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن إقالة بلماضي عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023.

وأوضح التقرير أن بلماضي راسل مسؤولي الاتحاد الجزائري مؤخرا، وأبلغهم بنيته في اللجوء إلى فيفا في موعد أقصاه 8 أيام.

وأفاد التقرير بأن بلماضي طالب بكل رواتبه الشهرية إلى نهاية عقده في ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

وجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفضه لمطالب بلماضي.

وتمسك بمنحه راتب 3 أشهر فقط كتعويض على أقصى تقدير.

قبل أسابيع، رد الاتحاد الجزائري عبر بيان رسمي على أمر فسخ تعاقد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب.

وكان الاتحاد الجزائري عقد اجتماعا مع بلماضي في كوت ديفوار بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات للتفاوض حول فسخ العقد بالتراضي وثم رحل المدرب الجزائري ولم يرد على الاتحاد حتى الآن.

ولذلك أطلق الاتحاد الجزائري البيان وجاء كالتالي:

نعبر عن أسفنا في طريقة تعامل المدرب مع الاتحاد بطريقة غير لائقة، وهو الذي لم يرد على الاتحاد لمدة أربع أيام.

إدراكا لثقة المسؤولية والواجب في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية وكرة القدم الجزائرية، تدخلت عبر الرئيس وليد صادي، باستدعاء المدرب بلماضي في بواكي بكوت ديفوار للنقاش معه حول الخيبة والإقصاء.

المناقشات التي بدأت في بواكي أدت إلى صياغة اتفاق الإنهاء الودي بين المدرب جمال بلماضي وجميع أعضاء طاقمه وترسيمه فور العودة للجزائر.

في اليوم التالي استجابت الأطراف المعنية لدعوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بهدف التصديق على الاتفاق المبرم مسبقا، حيث وقع جميع أعضاء الجهاز الفني بالتوقيع على اتفاق إنهاء العقد وديا، باستثناء جمال بلماضي الذي رفض بشكل مفاجئ، وطالب بالمزيد من الوقت للتفكير، لأن التعويض الذي عرض عليه ليس بمثل توقعاته.

بعد مرور أربعة أيام، لم يتلق الاتحاد أي شيء من بلماضي، الذي كان في هذه الأثناء غادر البلاد، تاركا الاتحاد دون رد.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.