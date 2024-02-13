يورشيتش: أدرب لاعبين جيدين.. والدوري المصري تنافسي

شدد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز أنه يدرب مجموعة من اللاعبين الجيدين في فريقه.

وقال المدير الفني الكرواتي عبر أون تايم سبورتس: "أدرب مجموعة من اللاعبين الجيدين ولديهم إمكانيات كبيرة جدا".

وأكمل "أتيت إلى هنا رفقة جميع أفراد طاقمي، لا أتحدث عن أي فرق أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "شاهدت العديد من المباريات خلال الفترة الماضية ورأيت دوري تنافسي ويتسم بمستوى جيد".

وأعلن بيراميدز تعيين يورشيتش مدربا جديدا للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته صباح اليوم الأربعاء.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام نادي زد في الدوري المصري الأربعاء المقبل.

وفاز يورشيتش بالدوري الكرواتي 2008-2009 و2009-2010 و2012-2013 وكأس كرواتيا 2009 وكأس السوبر الكرواتي 2013 مع دينامو زغرب.

كما قاد دينامو زغرب لبلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2011-2012، وخسر جميع المباريات الستة أمام أياكس وليون وريال مدريد، بينها 4-0 أمام أياكس و6-2 أمام مدريد و7-1 أمام ليون.