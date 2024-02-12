بيريرا: حددنا طاقم تحكيم نهائي كأس مصر.. وتوقعت تألق الحكام في أمم إفريقيا

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية عن الاستقرار على طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وقال بيريرا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مستوى الحكام في أمم إفريقيا يتوافق تماما مع توقعات لجنة الحكام في إفريقيا، وتم تعيين أكثر عدد حكام من مصر وهو ما يثبت جودة التحكيم المصري".

وشدد "أنا لا أتفق مع ما يقال بشأن اختلاف مستوى الحكام المصريين في أمم إفريقيا عن الدوري".

وأوضح "محمود عاشور في أمم إفريقيا كان متخصصا في دور حكم تقنية الفيديو مثلما يفعل في مصر وهو مميز جدا في هذا الأمر".

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وبسؤاله عن إيقاف أمين عمر قبل أمم إفريقيا ثم تألقه في البطولة أوضح "الإدارة واضحة جدا وشرحت الموقف للحكام، وإذا حدث نفس الموقف مجددا سيكون قراري نفس القرار، والأمر أشبه بما يفعله المدربون مع لاعبيهم إذا لم يقدم أداء طيب في مباراة يغيب بعدها".

وتابع "لم أشك أبدا في جودة حكامنا، وأثق فيهم وسوف نستمر في سياسة استمرار إدارة الحكام المصريين لكل مباريات المسابقات المصرية".

وكشف بيريرا "بالطبع سيكون طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مصريا وتم اختيارهم بالفعل لكنني لم أخبر ذلك الطاقم حتى الآن".

واختتم فيتور بيريرا تصريحات بالحديث عن تطوير الحكام قائلا: "لننتظر حتى نهاية الموسم، ففي البداية صنفنا الحكام لفئات ونحن الآن في منتصف الموسم ومستمرون في تطويرنا وفي النهاية سنحكم على ما قدمناه ولكنني متفائل بشكل كبير".